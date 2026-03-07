Charles Leclerc deluso dopo le qualifiche | Speravo nel terzo posto dobbiamo colmare il gap dalla Mercedes

Al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Australia 2026, Charles Leclerc ha espresso delusione per il risultato ottenuto, affermando di aver sperato nel terzo posto e di voler ridurre il divario dalla Mercedes. La pole position è andata a George Russell, che ha conquistato la prima posizione sulla griglia di partenza. La sessione di qualifiche ha visto anche altri piloti confrontarsi per migliorare le proprie posizioni.

Si conclude con la pole position di George Russell la qualifica del Gran Premio di Australia 2026, primo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Albert Park, la Mercedes ha rispettato i pronostici della vigilia, rifilando distacchi importanti agli avversari e firmando la prima doppietta della stagione. In prima fila domani ci sarà infatti Russell, dominatore assoluto del Q3 con il crono finale di 1’18"518. Dietro di lui il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, con un ritardo di 293 millesimi. L’italiano, dopo il duro incidente nelle FP3, è comunque riuscito a piazzare in seconda posizione la sua monoposto, grazie soprattutto al lavoro svolto dai meccanici. 🔗 Leggi su Oasport.it

