Charles Leclerc | La macchina competitiva ma strana Sappiamo che pioverà…

Durante le qualifiche del Gran Premio di Miami, il pilota ha ottenuto la terza posizione, commentando che la vettura si presenta competitiva ma con caratteristiche particolari. Ha anche aggiunto che è previsto pioggia durante la gara, senza fornire ulteriori dettagli. La sessione si è conclusa con questa posizione, mentre le previsioni meteo indicano possibili cambiamenti nelle condizioni di gara.

Charles Leclerc è abbastanza dopo aver conquistato la terza posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium il pilota monegasco ha tentato in tutti i modi di portare la sua SF-26 davanti a tutti ma, proprio in extremis, ha dovuto salutare anche la prima fila, accontentandosi di aprire la seconda. La pole position della gara domenicale è andata a Andrea Kimi Antonelli in 1:27.798 con 166 millesimi di vantaggio su Max Verstappen, mentre è terzo Charles Leclerc a 345. Quarta posizione per Lando Norris a 385 millesimi, quinta per George Russell a 399 mentre è sesto Lewis Hamilton a 521.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Charles Leclerc: “La macchina competitiva, ma strana. Sappiamo che pioverà…” Charles Leclerc’s Reaction To His Japan Gp Qualifying F1 2026 Notizie correlate Charles Leclerc: “Macchina migliorata, ma speravo in un risultato migliore. Ora testa alle qualifiche”Charles Leclerc è soddisfatto a metà dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di... F1, Charles Leclerc al bivio: o la Ferrari sarà competitiva per il Mondiale o le strade potrebbero separarsiCharles Leclerc si appresta a iniziare l’ottava stagione da pilota Ferrari in F1. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Leclerc: Problemi con le Soft, ma il passo gara della Ferrari a Miami è buono. VIDEO; Charles Leclerc: Problema con le gomme morbide, la macchina va forte sul passo gara; Charles Leclerc atterra a Biella con un volo privato; Tempesta a Miami? Leclerc: Se piove con queste auto siamo passeggeri, non piloti - News - Formula 1. F1, Charles Leclerc: La macchina cambia tanto da un giro all’altro. Domani ci attende una gara bagnataCharles Leclerc è abbastanza dopo aver conquistato la terza posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del ... oasport.it Charles Leclerc: Macchina migliorata, ma speravo in un risultato migliore. Ora testa alle qualificheCharles Leclerc è soddisfatto a metà dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di ... oasport.it ! Kimi come Schumacher e Senna: terza pole position consecutiva per il pilota italiano. Straordinario Il secondo miglior tempo se lo prende un super Max Verstappen, dietro di lui Charles Leclerc. x.com Domani Charles Leclerc partirà dalla terza posizione al Gran Premio di Miami. Sesto Lewis Hamilton. Partenza prevista per le ore 22:00 italiane precipitazioni permettendo. Forza Ferrari SEMPRE #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifes - facebook.com facebook