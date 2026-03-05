F1 Charles Leclerc al bivio | o la Ferrari sarà competitiva per il Mondiale o le strade potrebbero separarsi

Charles Leclerc si appresta a iniziare la sua ottava stagione come pilota Ferrari in Formula 1. La stagione si presenta con molte incognite a causa dell’introduzione di un nuovo regolamento tecnico, che rappresenta un’altra importante rivoluzione nel mondo della Formula 1. La squadra e il pilota si preparano alle sfide di un campionato che potrebbe decidere il futuro della collaborazione tra i due.

Charles Leclerc si appresta a iniziare l’ottava stagione da pilota Ferrari in F1. Un’annata carica di incognite, segnata dall’introduzione di un nuovo regolamento tecnico che inaugura l’ennesima rivoluzione del Circus. Monoposto e power unit di nuova generazione ridisegneranno gli equilibri in pista, riproponendo l’interrogativo che accompagna Maranello da oltre un decennio: la Rossa riuscirà a interrompere il digiuno iridato? L’ultimo titolo piloti risale al 2007, firmato da Kimi Räikkönen, mentre quello costruttori manca dal 2008. È una domanda che si pone anche il monegasco, fresco di nozze con Alexandra e pronto a volare in Australia per il primo weekend stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Charles Leclerc precisa: Mercedes forse più forte di noi, ma il titolo si gioca sugli sviluppiAlla vigilia di una stagione che promette di essere tra le più imprevedibili degli ultimi anni, Charles Leclerc si prepara ad affrontare l’ottavo ... oasport.it

La Ferrari dovrà già inseguire? La previsione di Leclerc sull’inizio del mondiale agita i tifosiDopo il matrimonio, Charles Leclerc torna a parlare di F1, e prevede che Mercedes e Red Bull siano davanti alla Ferrari. Ecco le sue parole. reportmotori.it

