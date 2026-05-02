Champions League ridateci il gioco del calcio | da 9 gol in una partita a 2 rigori leggeri Milan-Juve è da rivalutare? L’analisi approfondita

Nelle semifinali di Champions League, le partite hanno attirato l’attenzione per l’alto numero di gol segnati, con un totale di 11 reti tra andata e ritorno. Le due sfide sono state caratterizzate anche da due rigori concessi, giudicati da alcuni come troppo leggeri. La partita tra le formazioni di alta classifica ha suscitato discussioni sulla qualità del gioco e sulla sua rappresentazione televisiva rispetto alle aspettative di un calcio più autentico.

di Fabio Zaccaria Champions League, l’andata delle semifinali di coppa è l’essenza del calcio televisivo e non di quello vero: 11 gol in 2 partite, rigori molto generosi. Il confronto con l’ultimo Milan-Juventus di Serie A. Finita l’andata delle semifinali di Champions League, con la vittoria del Psg sul Bayern Monaco e il pareggio fra Atletico Madrid e Arsenal, occorre fare un’analisi approfondita circa quanto accaduto nelle rispettive partite europee e poi fare un confronto con l’ultimo Milan-Juventus di campionato tanto criticato da qualsivoglia organo di stampa. Emergono due tipologie di gioco estremamente diverse: da una parte transizioni veloci quasi da videogame con uno contro uno costanti a tutto campo e dall’altra sterilità di produzione offensiva, tanto forse troppo equilibrio e pochissime occasioni da gol.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Champions League, ridateci il gioco del calcio: da 9 gol in una partita a 2 rigori leggeri. Milan-Juve è da rivalutare? L’analisi approfondita Notizie correlate Arda Guler da record! Il suo gol è il più veloce segnato dal Real Madrid in una partita di Champions League: il datoMercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con... Juve fuori dalla Champions League con una prestazione da campioni: ciò che è emerso dalla partita con il GalaSembrava una tigre dai denti a sciabola il Galatasary intravisto nell’andata dei play-off di Champions League, o forse è stata solamente la... Panoramica sull’argomento La Premier League blinda il quinto posto in Champions e sogna uno storico colpaccio: gli scenariNonostante le pressioni di alcuni club per rivedere le norme della Champions per penalizzare i club inglesi, la Premier League continua a dettare legge nella principale competizione europea. Nel ... sportmediaset.mediaset.it Champions, ricavi record dai diritti televisivi: 5 miliardi all'anno nel nuovo cicloL'Uefa ha venduto i diritti per il 2027-31 in altri 19 territori: ormai è sicuro che i ricavi delle coppe, già a quota 4,4 miliardi a stagione, segneranno un nuovo primato ... gazzetta.it