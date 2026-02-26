Sembrava una tigre dai denti a sciabola il Galatasary intravisto nell’andata dei play-off di Champions League, o forse è stata solamente la prestazione della Juventus ad enfatizzare in tal modo la partita di Okan Buruk e i suoi. Nella partita di ritorno i nodi sono venuti al pettine, e con una Juve ad un passo dall’impresa, i turchi sono somigliati più che altro ai tanti gatti che abitano le vie di Istanbul. Sotto di un uomo per circa 60 minuti, la Vecchia Signora ha dimostrato ancora una volta di crederci sempre, nonostante tutto, fino alla fine. Una partita interpretata alla perfezione. Se alla vigilia del match Spalletti non si era tirato indietro rispetto ad una possibile rimonta, ed anzi aveva dichiarato di dover innanzitutto pensare a segnare il primo gol, la partita è andata esattamente in questo senso. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve fuori dalla Champions League con una prestazione da campioni: ciò che è emerso dalla partita con il Gala

Juve da incubo in Turchia, il Galatasaray vince 5-2: Spalletti con un piede e mezzo fuori dalla ChampionsLa Juventus crolla in Turchia: da 1-2 a 5-2 col Galatasaray nell’andata del playoff di Champions League.

Napoli-Chelsea 2-3, sconfitta con grande onore per gli uomini di Conte che finiscono fuori dalla Champions. Rileggi qui la partita.Ultima giornata di League Phase per il Napoli, che vedono le loro chance di qualificazione aggrappate ad un lumicino.

Juve e Dortmund, la miglior partita di Champions della stagione (8 gol in un tempo solo )

Temi più discussi: Psicodramma Juve, fuori dalla Champions dopo aver sfiorato la rimonta: Osimhen condanna i bianconeri; Juventus fuori dalla Champions League: ai bianconeri non basta il cuore in 10 contro 11; Juve fuori dalla Champions, ma così fa male; La Juve rimonta il Gala e si illude, poi crolla ai supplementari: Spalletti è fuori dalla Champions.

Psicodramma Juve, fuori dalla Champions dopo aver sfiorato la rimonta: Osimhen condanna i bianconeriL'eliminazione della Juve ai playoff di Champions League è una vera beffa: i bianconeri piegano 3-0 il Galatasaray, ma ai supplementari Osimhen e Baris ... fanpage.it

La Juve sfiora l'impresa in dieci, ma crolla ai supplementari: Galatasaray agli ottavi. I bianconeri escono tra gli applausi dallo StadiumUna Juventus eroica non basta: allo Stadium finisce 3-2 dopo i tempi supplementari, il Galatasaray vola agli ottavi. I bianconeri salutano la Champions League dopo una partita clamorosa. La squadra di ... corrieredellosport.it

Champions League, le 16 squadre agli ottavi di finale: 6 inglesi, l’ #Atalanta salva l’Italia x.com

"Ritorni", certezze e (solite) delusioni: come la Juventus esce dalla Champions League - facebook.com facebook