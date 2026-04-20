Bretella ferroviaria per l’Aeroporto del Salento | sbloccato il cantiere partono i lavori

Dopo un periodo di inattività di circa diciotto mesi, il cantiere della bretella ferroviaria tra l’aeroporto del Salento e la linea adriatica è stato riattivato. La ripresa dei lavori è prevista per il 4 maggio, dopo che è stato sbloccato il progetto e sono stati superati gli ostacoli che avevano causato il ritardo. La riattivazione del cantiere coinvolge l’avvio delle operazioni di costruzione e preparazione del sito.

BRINDISI – Il cantiere della bretella ferroviaria tra l’aeroporto del Salento e la linea adriatica riparte dopo un anno e mezzo di stallo e il rischio concreto di perdere i fondi del Pnrr: i lavori dovrebbero finalmente ripartire il 4 maggio.Lo stop è maturato subito dopo la consegna del cantiere.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Collegamento stazione-Aeroporto del Salento: fissata la data di avvio del cantiereBRINDISI - Il collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’Aeroporto del Salento è pronto a entrare nella fase realizzativa. Partono i lavori per la nuova rotatoria tra Via Emilia e Via Lugo: "Cantiere concluso entro il 2026"L’intervento del valore complessivo di 600 mila euro dovrebbe durare circa sei mesi senza richiedere l'interruzione del traffico Questa mattina al... Contenuti e approfondimenti Bretella ferroviaria per l’Aeroporto del Salento: sbloccato il cantiere, partono i lavoriUna foto durante il sopralluogo. BRINDISI – Il cantiere della bretella ferroviaria tra l’aeroporto del Salento e la linea adriatica riparte dopo un anno e mezzo di stallo e il rischio concreto di ... lecceprima.it Infrastrutture. Ferrante (Mit) in Salento, 4 maggio al via lavori collegamento aeroporto BrindisiInfrastrutture Puglia: il Sottosegretario Tullio Ferrante annuncia l'avvio dei lavori per il collegamento ferroviario Brindisi-Aeroporto del Salento il prossimo 4 maggio. Un'opera strategica per il tu ... trmtv.it