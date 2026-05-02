Il Consiglio comunale di Cesena ha approvato il bilancio con una gestione definita precisa e coerente. Sono stati mantenuti invariati i livelli delle imposte come Imu e tassa di soggiorno, senza incrementi rispetto all’anno precedente. Inoltre, sono stati aumentati i buoni pasto di appena 0,80 euro, mentre le decisioni sulla gestione finanziaria sono state discusse e approvate durante la seduta.

? Cosa scoprirai Come sono stati evitati aumenti su Imu e imposta di soggiorno?. Perché i buoni pasto sono aumentati di soli 0,80 euro?. Chi ha garantito l'avanzo di 2,3 milioni di euro nel bilancio?. Come influirà la gestione delle tariffe sui redditi più bassi?.? In Breve Scostamento entrate tributarie dello 0,1% e extratributarie dello 0,4% su 130 milioni gestiti.. Avanzo finale di 2,3 milioni di euro pari al 2% della spesa complessiva.. Tariffe nidi e mensa scolastica regolate tramite simulazioni su redditi e Isee.. Vittoria in tre cause legali e recupero crediti generano 2,7 milioni di avanzo.. Il Movimento 5 Stelle di Cesena ha espresso un giudizio estremamente positivo sull’approvazione del Rendiconto di Bilancio avvenuta giovedì in Consiglio Comunale, sottolineando la precisione della gestione amministrativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena, il M5S approva il bilancio: ‘Gestione precisa e in linea

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