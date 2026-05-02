Cervo 1,5 milioni per il restauro di 5 edifici storici nel borgo

A Cervo sono stati destinati 1,5 milioni di euro per il restauro di cinque edifici storici nel borgo. Questi interventi hanno permesso di riaprire al pubblico alcuni degli edifici più significativi del centro storico. La ristrutturazione ha portato alla creazione di un nuovo percorso museale che arricchisce l’offerta turistica locale. La riapertura di questi spazi permette di valorizzare il patrimonio storico e culturale della zona.

? Cosa scoprirai Quali edifici storici di Cervo sono stati finalmente riaperti al pubblico?. Come cambierà l'offerta turistica grazie al nuovo percorso museale?. Dove si potrà esplorare la memoria locale dopo il restauro?. Perché questi investimenti sono fondamentali per l'economia del borgo?.? In Breve Bando Borghi ha stanziato 58 milioni di euro per 212 interventi in Liguria.. Provincia di Imperia riceve 28 milioni di euro su 90 progetti finanziati.. Interventi riguardano Palazzo Viale, Bastione di Mezzodì, Casa Pretoria e Oratorio Santa Caterina.. Nuovo itinerario museale inaugurato presso il Castello dei Clavesana a Cervo.. L’assessore regionale Marco Scajola e la sindaca Natalina Cha hanno inaugurato oggi a Cervo i restauri di cinque edifici storici finanziati con un milione e 500mila euro tramite il Bando Borghi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cervo, 1,5 milioni per il restauro di 5 edifici storici nel borgo Notizie correlate Corridonia: 6 milioni per il borgo, tra restauro e nuove opere? Cosa sapere Corridonia stanzia 6 milioni di euro per opere pubbliche e manutenzione del territorio. Leggi anche: Affitti brevi, chiarite le posizioni: “Posti auto anche nei silos”. Il tema dell’ascensore negli edifici storici