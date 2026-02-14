Affitti brevi chiarite le posizioni | Posti auto anche nei silos Il tema dell’ascensore negli edifici storici

A Bergamo, i proprietari di immobili cercano spiegazioni sulle nuove regole sugli affitti brevi, perché le normative cambiano da novembre e aumentano le domande. In particolare, molti chiedono se possono usare i silos per mettere posti auto e come comportarsi con l’ascensore negli edifici storici. Le richieste arrivano ogni giorno agli uffici comunali, che devono rispondere alle tante curiosità.

Bergamo. Dallo scorso novembre, praticamente ogni giorno gli uffici comunali competenti per gli affitti turistici sono sommersi di telefonate di proprietari di immobili che chiedono chiarimenti sulle norme incluse nel nuovo regolamento. Dubbi e perplessità che giovedì mattina, 12 febbraio, sono stati al centro dell'incontro tra le principali associazioni del settore e il Comune. Al confronto hanno partecipato, tra gli altri, Giuliano Olivati, presidente della sezione provinciale della principale associazione di categoria del settore immobiliare, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali ( Fiaip ), e gli assessori Claudia Lenzini (Politiche della Casa) e Francesco Valesini (Rigenerazione Urbana).

La Commissione Europea sta valutando nuove normative per gli affitti brevi nei centri storici, con l’introduzione di un limite annuale alle notti vendibili.

