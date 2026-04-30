A Corridonia sono stati destinati 6 milioni di euro per interventi su spazi pubblici e lavori di manutenzione nel territorio. La somma comprende interventi di restauro e nuove opere, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le infrastrutture locali. L’amministrazione comunale ha approvato il piano di investimenti, che coinvolge diverse aree della città e mira a intervenire su più fronti.

? Cosa sapere Corridonia stanzia 6 milioni di euro per opere pubbliche e manutenzione del territorio.. L'avanzo di 924mila euro finanzia restauro Palazzo Comunale e nuova scuola via Verdi.. Il bilancio di Corridonia chiude l’esercizio 2025 in equilibrio con un avanzo di circa 924mila euro, risorse che alimentano un piano di investimenti pubblici che supera i 6 milioni di euro tra manutenzioni e nuove costruzioni. Le sedute del consiglio comunale hanno messo a fuoco le cifre che disegnano il volto futuro del borgo, partendo dai dati del rendiconto precedente. La gestione finanziaria dell’ultimo anno ha mostrato indicatori stabili, con un livello di debito tenuto sotto controllo e una disponibilità liquida di quasi un milione di euro, precisamente 924mila euro, che la giunta intende convogliare verso il recupero del patrimonio pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corridonia: 6 milioni per il borgo, tra restauro e nuove opere

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