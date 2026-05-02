A Cervia, il nuovo piano di viabilità proposto dal sindaco mira a migliorare il decoro urbano e a rendere il turismo più qualificato. Una delle proposte principali riguarda la gestione dell’incrocio di via Salara, considerato strategico per il traffico locale. Contestualmente, vengono introdotte misure specifiche per ridurre il caos legato alla movida notturna, con l’obiettivo di garantire maggiore ordine e sicurezza nelle zone più frequentate.

? Cosa scoprirai Come può il nuovo piano viabilità sbloccare l'incrocio via Salara?. Quali misure prevede Delorenzi per frenare il caos della movida?. Perché i negozi del centro rischiano la chiusura definitiva?. Come faranno i giovani a restare a vivere a Cervia?.? In Breve Delorenzi ha trent'anni di esperienza come funzionario nei servizi alla comunità.. La coalizione include le liste Fratelli d'Italia, Forza Italia e Patto per il Nord.. Proposta di nuove bretelle stradali presso la chiesa della Madonna del Pino.. Piano per l'edilizia convenzionata per favorire la permanenza dei giovani a Cervia.. Marco Delorenzi punta a guidare Cervia con un programma incentrato su sicurezza, viabilità e un turismo che torni a premiare la qualità rispetto alla massa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cervia, la sfida di Delorenzi: decoro e turismo di qualità

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