Elezioni a Cervia debutta ufficialmente Delorenzi | C' è voglia di cambiamento

A Cervia è stata ufficialmente presentata la candidatura di Marco DeLorenzi a sindaco durante un evento al Ristorante La Ciurma. La coalizione di centrodestra, formata da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Patto per il Nord, sostiene la sua corsa alle elezioni amministrative previste per il 24 settembre. DeLorenzi ha dichiarato di percepire un forte desiderio di cambiamento tra gli elettori.

Si è svolta a Cervia, presso il Ristorante La Ciurma, la presentazione ufficiale della candidatura di Marco DeLorenzi a sindaco della città, sostenuta dalla coalizione di centrodestra composta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Patto per il Nord, in vista delle elezioni amministrative del 24 e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Elezioni Cervia, Morrone (Lega): "Delorenzi? Non ci ha chiesto l'appoggio. Sosterremo Savelli"A meno di stravolgimenti dell'ultimo minuto, o meglio delle ultime settimane, a Cervia il quadro che accompagna alle amministrative del prossimo 24 e... Leggi anche: Elezioni a Cervia, il Patto per il Nord sostiene Delorenzi: "Scelta d'eccellenza" Approfondimenti e contenuti Si parla di: Debutta a Russi Frisbee una storia d’amore, il nuovo spettacolo di Spazio A Teatro. Elezioni a Cervia: Democrazia Sovrana Popolare sostiene Pun­tiroli con l’imprenditore Andrea NoriSi allarga la coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Enea Puntiroli: anche Democrazia Sovrana Popolare entra nel progetto civico Cervia ... ravennanotizie.it Elezioni comunali a Cervia: il PRI pronto a presentare la propria lista a sostegno del candidato sindaco BoschettiSarà presentata lunedì 13 aprile alle ore 18, al dehor di fronte al Bar Dolce Amaro in viale Roma 3, la lista del PRI di Cervia, che si inserisce nella ... ravennanotizie.it