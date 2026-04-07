Certificazione Unica 2026 INPS | come ottenerla e cosa fare in caso di errori

Dal 12 marzo 2026 l’INPS ha reso disponibile la Certificazione Unica 2026, un documento che riporta i redditi percepiti nel 2025 da lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi. La CU può essere richiesta online o tramite altri canali, e in caso di errori bisogna seguire procedure specifiche per correggere eventuali imprecisioni. La certificazione rappresenta un documento fondamentale per la dichiarazione dei redditi.

Dal 12 marzo 2026 l’INPS ha reso accessibile la Certificazione Unica 2026 (CU), il documento che riepiloga i redditi percepiti nel corso del 2025 da lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Certificazione Unica 2026, ecco come ottenerla da Inps, Agenzia delle Entrate o datore di lavoroLa campagna fiscale si avvicina a uno dei suoi momenti più delicati e, tra i documenti da recuperare per tempo, la Certificazione Unica resta uno dei... Certificazione unica: cos’è, come si legge e cosa fare se ci sono erroriManca poco più di una settimana alla ricezione, da parte di lavoratori dipendenti, collaboratori o assimilati - oltre che dei pensionati da parte ma... Certificazione Unica INPS 2026: Quando arriva e come scaricarla , la guida definitiva Temi più discussi: Certificazione Unica 2026, ecco come ottenerla dall'Inps o dal datore di lavoro; La certificazione unica 2026 non è arrivata, ecco cosa fare tempestivamente; Certificazione Unica 2026 INPS: modalità di rilascio e rettifica; Certificazione Unica 2026: modalità di rilascio e adempimenti. Certificazione Unica 2026 INPS: come ottenerla e cosa fare in caso di erroriDal 12 marzo 2026 l’INPS ha reso accessibile la Certificazione Unica 2026 (CU), il documento che riepiloga i redditi percepiti nel corso del 2025 da lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi. orizzontescuola.it Certificazione Unica 2026 INPS: modalità di rilascio e rettificaLa Certificazione Unica si colloca nell’ambito degli obblighi previsti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998, che disciplina la trasmissione delle certificazioni fiscali, nonché dalle norme sul ... fiscoetasse.com # **Certificazione Unica per lavoratori autonomi e provvigioni ** [https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2026/04/certificazione-unica-per-lavoratori-autonomi-e-provvigioni.html](https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2026/04/certificazion - facebook.com facebook Certificazione unica 2026: novità sul taglio del cuneo fiscale e stipendi NoiPA più ricchi x.com