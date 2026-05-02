certificazione unica errata milioni di italiani rischiano di perdere fino a 960 euro

La stagione delle dichiarazioni dei redditi 2026 prende avvio con un problema diffuso nelle Certificazioni Uniche. Numerosi cittadini si sono trovati con documenti compilati in modo errato, mettendo a rischio il riconoscimento di benefici fiscali come il nuovo taglio del cuneo fiscale. La questione coinvolge milioni di lavoratori dipendenti che potrebbero perdere fino a 960 euro a causa di questi errori.

La stagione delle dichiarazioni dei redditi 2026 è partita nel peggiore dei modi. Le Certificazioni Uniche 2026 sono al centro di un vasto caso di errori di compilazione che ha messo a rischio il riconoscimento del nuovo taglio del cuneo fiscale per milioni di lavoratori dipendenti. Il caso più clamoroso ha coinvolto direttamente l’Inps, responsabile di circa due milioni di certificazioni compilate in modo inesatto. Cos’è la Certificazione Unica e perché conta. La Cu è il documento che ogni anno il datore di lavoro, l’Inps o un altro sostituto d’imposta consegna al lavoratore per certificare i redditi percepiti e le ritenute subite. Quest’anno il modello è stato aggiornato con nuove caselle (dalla 718 alla 725), inserite nella sezione dedicata alle “somme che non concorrono alla formazione del reddito”.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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