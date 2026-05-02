Certificazione Unica 2026 sbagliata e caos Inps sui bonus il motivo dell' errore e cosa fare

Un errore tecnico dell'Inps ha coinvolto circa due milioni di modelli di Certificazione Unica 2026, generando confusione tra i contribuenti e creando problemi nella gestione dei bonus. L'ente ha segnalato che l'errore riguarda i dati riportati sui documenti, con possibili ripercussioni sulla corretta ricezione di alcune agevolazioni. Le persone interessate sono state invitate ad adottare specifiche procedure per correggere le eventuali imprecisioni e prevenire complicazioni future.

Un errore tecnico rischia di trasformarsi in un problema concreto per milioni di contribuenti italiani. La Certificazione Unica 2026, infatti, cioè il documento chiave per la dichiarazione dei redditi, è finita al centro di un caos che coinvolge anche l’Inps. Circa due milioni di modelli sarebbero stati compilati secondo un’indicazione sbagliata, con possibili conseguenze sull’accesso ai nuovi bonus fiscali. Certificazione Unica 2026 sbagliata Il problema della nuove caselle La correzione dell'Inps e i rischi Cosa fare visto l'errore tecnico Certificazione Unica 2026 sbagliata Due milioni di Certificazioni uniche 2026 sbagliate....🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Certificazione Unica 2026 sbagliata e caos Inps sui bonus, il motivo dell'errore e cosa fare Notizie correlate Leggi anche: Certificazione unica, l’errore dell’Inps allarga il caso: milioni di CU sbagliate e rischio bonus fiscale Certificazione Unica 2026 INPS: come ottenerla e cosa fare in caso di erroriDal 12 marzo 2026 l’INPS ha reso accessibile la Certificazione Unica 2026 (CU), il documento che riepiloga i redditi percepiti nel corso del 2025 da... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Certificazione unica, il pasticcio dell’Inps: 2 milioni di documenti errati. Si rischia di perdere il bonus fiscale; 730 precompilato, scattano i controlli: chi rischia l’accertamento e come modificare i dati; CU 2026 errate: allarme CGIL, dichiarazione precompilata a rischio; Certificazione Unica 2026: errori gravi mettono a rischio il tuo 730. Certificazione unica, l’errore dell’Inps allarga il caso: milioni di CU sbagliate e rischio bonus fiscaleRoma. Un errore tecnico, apparentemente marginale, che però rischia di tradursi in un danno concreto per milioni di contribuenti. La vicenda delle ... thesocialpost.it Certificazione unica, il pasticcio dell’Inps: 2 milioni di documenti errati. Si rischia di perdere il bonus fiscaleL’Istituto di previdenza ha corretto dopo la denuncia della Cgil. Ma non è finita: molti altri lavoratori rischiano di perdere il beneficio del taglio al ... repubblica.it Certificazione unica INPS errata e modello 730 2026 precompilato Una breve sintesi pratica per capire quanto sta succedendo e risolvere senza ansie la questione - facebook.com facebook Certificazione unica, il pasticcio dell’Inps: 2 milioni di documenti errati. Si rischia di perdere il bonus fiscale x.com