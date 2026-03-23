Sabato 21 aprile, nel Salone della Società Operaia di Cerreto Sannita, i soci si sono riuniti per celebrare i 145 anni dalla fondazione del Sodalizio, avvenuta il 3 marzo 1881. I 145 anni di storia dell’Associazione sono stati ricordati con un filmato ricco di aneddoti e immagini d’epoca, realizzato dai membri del direttivo, Adam Biondi e Andrea Ferrigno. Il video ha ripercorso i momenti storici e le attività dei soci, che hanno inciso profondamente nel tessuto sociale cerretese. Tra le iniziative storiche: il sostegno economico e sanitario alle fasce meno abbienti, il coinvolgimento delle donne con diritto di voto e possibilità di ricoprire cariche sociali, e la promozione di attività culturali, formative e sociali che hanno rinsaldato il sodalizio nel tempo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Cerreto Sannita festeggia i 145 anni della Società Operaia

Articoli correlati

Cerreto Sannita, inaugura la Sartoria Sociale “RiCUCE” della cooperativa iCareMartedì 3 febbraio alle ore 17, a Cerreto Sannita (presso Casa Santa Rita) s’inaugurerà ufficialmente la nuova Sartoria Sociale “RiCUCE” della...

Immagini dal Sannio: l’antica arte della ceramica di Cerreto Sannita e San LorenzelloCerreto Sannita e San Lorenzello, le due Città della Ceramica della Valle del Titerno, sulle sponde dell’omonimo torrente, sono due piccoli e storici...

Approfondimenti e contenuti su Cerreto Sannita

Argomenti discussi: Sant’Agata de’ Goti, iCare apre le porte del suo mondo con un evento primaverile.

Via Crucis vivente a Cerreto SannitaLa Parrocchia di San Martino Vescovo di Cerreto Sannita presenta uno degli appuntamenti più suggestivi del periodo quaresimale: La Via Crucis Vivente, in ... vivitelese.it

Diocesi: Cerreto Sannita, da oggi a sabato celebrazioni e iniziative culturali e musicali per la festa di Sant’Antonio da PadovaDa oggi al 14 giugno, la città di Cerreto Sannita ricorda la figura di Sant’Antonio di Padova, patrono non solo del paese ma anche dell’intera diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, ... agensir.it