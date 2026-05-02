Il settore di centrocampo del Milan vede alcuni giocatori considerati cedibili, tra cui Fofana e Loftus-Cheek. La società sta valutando anche eventuali inserimenti in rosa, con l’obiettivo di rafforzare questa zona del campo. Sono in corso trattative con altri calciatori, tra cui Goretzka, mentre il nome di Javi è tra quelli monitorati. La strategia del club si concentra su acquisizioni e cessioni per migliorare la qualità della rosa.

Goretzka, Javi Guerra, Koné. Loro sono quelli nel mirino. E poi Modric che magari resta, Rabiot l'imprescindibile, Ricci e Jashari due prospetti obbligatoriamente da valorizzare. Che in mediana il traffico estivo sarebbe stato piuttosto consistente era ormai chiaro da tempo ma, anche se la prossima stagione la rosa dovrà essere numericamente rinforzata, occorrerà liberare dei posti. Sia da parte di chi c'è già, sia di chi tornerà alla base dai vari prestiti e non sarà trattenuto a Milanello da Allegri. I due nomi principali sulla lista dei cedibili sono quelli di Fofana e Loftus-Cheek. In comune hanno il ruolo - mezzala destra - e nulla più.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Centrocampo Milan, chi entra e chi parte: Fofana e Loftus-Cheek primi tra i cedibili

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