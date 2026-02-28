Domani si sfidano la Cremonese e il Milan in una partita di calcio. Tra i giocatori che potrebbero scendere in campo ci sono Ricci, Fofana e Jashari, che occupano il centrocampo. Massimiliano Allegri sta decidendo le scelte da fare per la formazione del Milan in vista dell'incontro. La partita si giocherà nel rispetto delle norme e senza pubblico presente.

Cremonese-Milan, 27^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri devono riprendersi dopo il ko contro il Parma a San Siro, mentre i grigiorossi sono alla ricerca di punti per la lotta salvezza. Allegri invece vuole rinforzare il quinto posto e approfittare anche della sfida diretta tra Roma e Juventus, contendenti per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ecco le probabili formazioni Cremonese-Milan da 'SkySport'. PROSSIMA SCHEDA>>> La Cremonese di Nicola dovrebbe giocare con un 3-5-2 con Audero in porta. In difesa l'ex rossonero Terracciano con Ceccherini e Luperto. A centrocampo Zerbin, Thorsby, Bondo (in prestito dal Milan), Maleh e Pezzella. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cremonese-Milan, probabili formazioni: ecco chi gioca a centrocampo tra Ricci, Fofana e Jashari

