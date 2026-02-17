Approda in Parlamento la vicenda del capotreno sanzionato dopo attività sindacale Sinistra Italiana Avs presenta interrogazione

La Federazione Metropolitana di Sinistra Italiana-Avs di Reggio Calabria ha portato in Parlamento la questione di un capotreno sanzionato dopo aver partecipato a un’attività sindacale. La vicenda si è verificata quando il dipendente ha ricevuto quattro contestazioni disciplinari nel 2025, tutte legate alle sue posizioni sindacali. La situazione ha suscitato attenzione e ora viene discussa nel parlamento regionale.

La Federazione metropolitana di Reggio Calabria esprime piena solidarietà e denuncia: "Un uso intimidatorio e sproporzionato dei provvedimenti disciplinari da parte di Trenitalia" "La Federazione Metropolitana di Sinistra Italiana-Avs di Reggio Calabria esprime piena e convinta solidarietà a un capotreno in servizio presso la Direzione regionale Calabria, destinatario, secondo quanto riferito, di quattro contestazioni disciplinari nel corso del 2025, concentrate in un ristretto arco temporale". È quanto si legge in una nota. "Trenitalia, società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e interamente partecipata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, gestisce il servizio pubblico essenziale di trasporto ferroviario regionale sulla base di contratti di servizio stipulati con le regioni.