Circoscrizioni Sinistra Italiana-Avs | Ora il Consiglio comunale approvi senza polemiche

Negli ultimi giorni, il dibattito politico a Reggio Calabria si è concentrato sulla riforma delle Circoscrizioni del Comune. La Sinistra Italiana-Avs ha chiesto che il Consiglio comunale approvi la proposta senza polemiche. La questione riguarda principalmente la modalità di modifica delle circoscrizioni e il ruolo delle forze politiche coinvolte. La discussione si è sviluppata in un contesto di tensioni tra le diverse forze politiche cittadine.

Il regolamento sul decentramento amministrativo approvato in II commissione, per la Federazione: "rappresenta uno strumento fondamentale per avvicinare le istituzioni ai quartieri e alle comunità locali" Negli ultimi giorni il dibattito politico cittadino si è concentrato sulla riforma delle Circoscrizioni del Comune di Reggio Calabria. La II commissione consiliare affari istituzionali ha infatti approvato il regolamento sul decentramento amministrativo e la nuova mappa delle cinque circoscrizioni cittadine: Centro, Est, Nord, Sud e Centro-Sud, un provvedimento che ora dovrà essere esaminato e votato dal Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

