Cento giorni di attesa per il rilascio della carta d' identità elettronica a Salerno | la denuncia e l' appello di Mulinaro A Testa Alta

A Salerno, i cittadini devono attendere anche fino a tre mesi per ottenere la carta d’identità elettronica. La situazione si caratterizza per una riduzione del personale negli uffici e la mancanza di servizi fondamentali in alcune zone della città. Questa realtà è stata denunciata da un rappresentante locale, che ha anche lanciato un appello alle autorità competenti. La questione riguarda principalmente i lunghi tempi di attesa e i disservizi in diverse aree del territorio.

Fino a 100 giorni di attesa per il rilascio della carta d’identità elettronica, organici ridotti negli uffici attualmente operativi e interi quartieri privi di servizi essenziali a Salerno. È il quadro denunciato da Saturnino Mulinaro, candidato al consiglio comunale con la lista “A Testa Alta” a.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Salerno, 100 giorni di attesa per il rilascio della carta d’identità: l’appello di MulinaroTempo di lettura: 2 minuti Tempi di attesa fino a 100 giorni per il rilascio della carta d’identità elettronica, organici ridotti negli uffici... Sezze, open day carte d’identità elettroniche: da maggio gli appuntamenti speciali per il rilascio della carta di identità elettronicaABBONATI A DAYITALIANEWS Con l’avvicinarsi della scadenza fissata a livello nazionale per i documenti cartacei, il Comune di Sezze rafforza il...