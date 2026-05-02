Domenica 3 maggio 2026 alle ore 14:00 si gioca la partita tra Celta Vigo e Elche. I padroni di casa, reduci da due sconfitte consecutive contro il Friburgo, cercano di risalire la china in campionato. Entrambe le squadre si preparano a questa sfida con formazioni ufficiali e quote di mercato già disponibili, mentre i pronostici indicano un match aperto a diverse possibilità.

Il Celta Vigo sta vivendo un momento di depressione calcistica: la fine del sogno europeo con le due brutte sconfitte patite col Friburgo probabilmente ha avuto un riflesso anche in Liga. I galiziani avevano concrete possibilità di confermare la posizione europea ma nelle ultime tre gare non hanno ottenuto nemmeno un punto: domenica ospiteranno l’Elche,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celta Vigo-Elche (domenica 03 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I galiziani vogliono uscire dalla crisi

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