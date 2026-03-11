Celta Vigo-Lione Europa League 12-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I galiziani ricevono la squadra di Fonseca

Il 12 marzo 2026 alle 21:00 si svolge la partita tra Celta Vigo e Lione nella fase a eliminazione diretta di Europa League. I galiziani, allenati da un tecnico di nome Fonseca, affronteranno la squadra francese in una sfida che si preannuncia intensa. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che indicano una partita aperta a ogni risultato.

Il Celta Vigo e le notti europee: un feeling che a Balaidos nessuno vorrebbe spezzare ma che sarà molto difficile prolungare oltre gli ottavi di finale. I galiziani, infatti, hanno pescato il peggiore cliente possibile: sfida al Lione, primo in classifica nella fase campionato e voglioso di affermare la propria candidatura come possibile vincitore della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Celta Vigo-Lione (Europa League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I galiziani ricevono la squadra di Fonseca Articoli correlati Celta Vigo-Lille (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Fiducia ai galizianiIl Celta Vigo è in grande forma: tre vittorie consecutive in campionato, con ben otto reti fatte e una sola subita certificano un periodo di grande... Celta Vigo-Lille (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia ai galizianiIl Celta Vigo è in grande forma: tre vittorie consecutive in campionato, con ben otto reti fatte e una sola subita certificano un periodo di grande... Altri aggiornamenti su Celta Vigo Lione Europa League 12 03... Temi più discussi: Europa League: preview Celta Vigo-Lione; Europa League 2025-2026, derby Bologna-Roma agli ottavi: il tabellone completo e il calendario verso alla finale; Scommesse Europa League: 4 pronostici di valore in vista degli ottavi di finale; Real Madrid, i convocati per la sfida col Celta: 10 assenze pesanti, in lista ben 7 canterani. Pronostico Celta Vigo vs Lione – 12 Marzo 2026La sfida del UEFA Europa League tra Celta Vigo e Lione si giocherà il 12 Marzo 2026, con fischio d’inizio alle 21:00, nello scenario del N/D. Un appuntamento ... news-sports.it Lione, il Celta Vigo agli ottavi di Europa League. Fonseca: Forte, ha vinto a Nizza e LilleIl sorteggio europeo ha chiarito il cammino dell'Olympique Lione, che in Europa League se la vedrà con il Celta Vigo. Un incrocio che il tecnico. tuttomercatoweb.com ! Sarà derby italiano tra Roma e Bologna agli ottavi di finale di Europa League Questo il quadro completo: - Ferencvaros-Braga - Friburgo-Genk - Lione-Celta Vigo - Aston Villa-Lille - Midtjlland-Nottingham For - facebook.com facebook