Domenica 26 aprile 2026 alle ore 21:00 si sfidano Villarreal e Celta Vigo in una partita di Liga. Il Celta Vigo, che ha concluso una stagione ricca di momenti positivi, ha attraversato un periodo difficile nelle ultime settimane, con tre sconfitte nelle ultime quattro gare e l’eliminazione dall’Europa League. Entrambe le squadre cercano punti per migliorare la posizione in classifica.

Il Celta Vigo ha vissuto una stagione splendida, ricca di emozioni e soddisfazioni ma ha subito una brutta discesa proprio sul finale: l’eliminazione dall’Europa League si è fatta sentire e nelle ultime quattro gare di Liga ci sono state ben tre sconfitte. I galiziani sono ancora in corsa per giocare in Europa anche l’anno prossimo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Villarreal-Celta Vigo (domenica 26 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Valenciani e galiziani entrambi a segno?

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