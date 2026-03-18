Fiera di San Giuseppe pronti via Come cambia la viabilità in centro Croce Rossa e Asl in prima linea

La Fiera di San Giuseppe è iniziata, portando nel centro città oltre 600 bancarelle in un evento tradizionale molto sentito. La viabilità cittadina si modifica per permettere lo svolgimento della manifestazione, con la Croce Rossa e l’Asl impegnate in prima linea per garantire assistenza e sicurezza. La manifestazione si svolge nel rispetto della tradizione e coinvolge numerosi cittadini e visitatori.

Oltre 600 bancarelle per un appuntamento della tradizione spezzina che si tramanda dal lontano 1654. La Fiera di San Giuseppe torna ad animare le strade della Spezia: l’appuntamento, tra i più attesi dell’anno, prende il via oggi per proseguire fino al 20 marzo nel cuore della città, tra banchi, tradizioni e specialità. In occasione dell’ultima giornata la città accoglierà la prima tappa di ’Velarìa – Scalo alla Spezia’, il Festival marittimo internazionale che porterà sul Molo Italia i grandi velieri storici e l’atmosfera unica della Via Mediterranea. In occasione della fiera il Comune di Spezia ha predisposto un piano straordinario di viabilità, parcheggi e servizi per garantire lo svolgimento in sicurezza e facilitare gli spostamenti di residenti, visitatori e operatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiera di San Giuseppe pronti via. Come cambia la viabilità in centro. Croce Rossa e Asl in prima linea Articoli correlati Domenica la fiera di San Giuseppe, le modifiche alla viabilitàIn occasione della tradizionale kermesse a cura del Consorzio Mercanti di Qualità si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità Domenica... Croce Rossa Italiana in prima linea in Valtellina per le OlimpiadiLe Olimpiadi Invernali Milano-Cortina vedono in campo anche la Croce Rossa Italiana, con un imponente dispositivo di supporto che coinvolge oltre... Tutto quello che riguarda Fiera di San Giuseppe pronti via Come... Temi più discussi: Fiera di San Giuseppe: lascia la macchina…prendi la navetta gratuita!; Modifiche alla viabilità Fiera di San Giuseppe; Spezia Calcio ti aspetta alla Fiera di San Giuseppe - Spezia Calcio; Fiera di San Giuseppe, in arrivo 500 bancarelle: ecco tutte le strade interessate dai divieti. Cosenza: la Fiera di San Giuseppe 2026 proseguirà fino a sabato 21 marzo. Via libera dalla PrefetturaLa Fiera di San Giuseppe 2026 continuerà dunque fino a sabato 21 marzo, offrendo a cittadini e visitatori più tempo per partecipare all’evento e agli operatori la possibilità di recuperare le giornate ... quicosenza.it Fiera di San Giuseppe, Gioventù Nazionale Cosenza contro Caruso: «Gestione dilettantesca, ora il Comune rimborsi gli ambulanti»Il movimento giovanile di destra critica le scelte del Sindaco dopo i danni del maltempo: «Offensiva la raccolta fondi tra i cittadini, servono aiuti concreti e la restituzione della tassa di occupazi ... cosenzapost.it FIERA DI SAN GIUSEPPE: VADEMECUM SU VIABILITÀ E NAVETTE Per raggiungere il centro senza usare l'auto - facebook.com facebook