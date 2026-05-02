Anche se l'inquadratura è tutta dedicata a Miranda Priestly, c'è un momento de Il Diavolo veste Prada 2 che avrà fatto sussultare i tifosi del Milan. Il motivo è presto detto: durante una scena ambientata nell'albergo milanese che ospita la storica direttrice di Runway (in Italia per rilanciare la rivista durante la Milano Fashion Week), su un tavolino alla sua sinistra si nota un libro, e sul dorso compare una scritta inequivocabile: «AC Milan». Da una parte ci sta che Il Diavolo calcistico rossonero abbia un legame con il titolo del film, dall'altra il Milan, squadra seguitissima anche negli Stati Uniti (secondo una ricerca di YouGov, nel 2024 il Milan vantava 43 milioni di tifosi negli USA) anche perché ha un proprietario americano (Gerry Cardinale), ha senza dubbio un forte valore simbolico.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - C'è anche il Milan ne Il Diavolo veste Prada 2

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale

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