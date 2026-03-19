Il Milan ha annunciato un accordo triennale con un nuovo giocatore, con un contratto da 5 milioni di euro più bonus. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, mentre il club rossonero si muove con decisione sul mercato. La Juventus, intanto, osserva da lontano questa situazione, senza ulteriori comunicazioni ufficiali. La notizia ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

Milan letteralmente scatenato sul mercato e pronto a beffare la Juve: ecco cosa sta succedendo in queste ore. In casa Milan continua la marcia di avvicinamento alla prossima sfida di campionato contro il Torino, ma intanto la dirigenza è al lavoro anche sul mercato per cogliere eventuali occasioni in vista del prossimo anno. Il ds Tare ha in mente di regalare ad Allegri 2-3 innesti di valore per recitare un ruolo da protagonista in Italia e in Europa. Goreztka (AnsaFoto) – Calciomercato.it E adesso il Milan sogna di portare in Serie A un top assoluto come Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe ’95 che ha il contratto in scadenza con il Bayern Monaco a giugno 2026. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dalla Juve al Milan, che colpo: triennale da 5 milioni più bonus

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