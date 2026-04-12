Nel PalaVerde di Conegliano si è disputata la prima sfida della finale scudetto di pallavolo femminile, con la squadra di casa che ha battuto Milano al tie-break. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2, dopo un match molto combattuto che ha visto entrambe le squadre impegnate in lunghe fasi di gioco. La vittoria ha aperto ufficialmente la serie per il titolo nazionale.

Il PalaVerde di Conegliano ha sancito l’inizio della serie finale scudetto con una vittoria sofferta per le padronne di casa, che hanno superato la Numia Vero Volley Milano per 3-2 in un match combattuto fino all’ultimo punto. La sfida, conclusasi con il punteggio di 25-20, 25-27, 20-25, 27-25 e 15-13, vede le campionesse in carica portarsi in vantaggio grazie a un tie-break mozzafiato, proprio mentre il gruppo milanese affronta una pesante prova fisica e tecnica. L’equilibrio del PalaVerde tra dominio locale e reazione milanese. L’incontro è iniziato sotto il segno dell’efficacia di Joanna Wolosz, la quale, gestendo la regia, ha saputo sfruttare ogni occasione offensiva per permettere alle padronne di casa di conquistare il primo set per 25-20.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scudetto, Conegliano travolge Milano: trionfo al tie-break!

Conegliano riemerge dal baratro, ribalta Milano al tie-break e indirizza la finale scudetto: gran duello Haak-EgonuConegliano ha sconfitto Milano per 3-2 (25-20; 25-27; 20-25; 27-25; 15-13) nella pirotecnica gara-1 che ha aperto la finale scudetto di volley...

Finale donne, che battaglia! Conegliano rimonta Milano e vince una pazza gara-1 al tie-breakCONEGLIANO-MILANO 3-2 (25-20, 25-27, 20-25, 27-25, 15-13) Benvenuti al Luna Park delle finali scudetto.