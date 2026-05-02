Cavallo imbizzarrito a piazza San Domenico intervengono i vigili urbani | multato lo gnuri

Oggi in piazza San Domenico è intervenuta la polizia municipale a causa di un cavallo imbizzarrito segnalato da alcuni cittadini. I vigili hanno gestito la situazione e hanno multato uno degli individui coinvolti. L'animale è stato messo in sicurezza e riportato sotto controllo dalle forze dell’ordine. Nessun altro incidente è stato segnalato durante l’intervento.

Intervento della polizia municipale oggi in piazza San Domenico dopo la segnalazione di un cavallo imbizzarrito. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno avviato gli accertamenti, verificando sia le condizioni dell’animale sia la posizione del conducente. “Sono state acquisite le immagini della.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Disarcionata dal cavallo imbizzarrito. Muore a 37 anniISOLA DOVARESE (Cremona) Tragedia ieri poco dopo mezzogiorno al Centro Ippico Le Valli di Isola Dovarese. Referendum, lo sforzo in cifre. Emesse 7mila nuove tessere. In campo 58 vigili urbaniNegli ultimi due giorni il Comune ha messo in campo "un impegno straordinario per garantire a tutti i cittadini il pieno esercizio del diritto di...