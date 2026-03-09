Disarcionata dal cavallo imbizzarrito Muore a 37 anni

Una donna di 37 anni è deceduta ieri a Isola Dovarese, nel Cremonese, dopo essere caduta da un cavallo imbizzarrito al Centro Ippico Le Valli. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno e ha provocato la morte della donna sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarla.

ISOLA DOVARESE (Cremona) Tragedia ieri poco dopo mezzogiorno al Centro Ippico Le Valli di Isola Dovarese. Una giovane donna, Klizia Jllary Fraglica, 37enne di Sesto Cremonese, ha perso la vita dopo una violenta caduta a terra, disarcionata dal cavallo. Klizia Jllary era una cavallerizza esperta. Durante l'allenamento il cavallo, secondo una prima ricostruzione, si è improvvisamente imbizzarrito. L'animale si è alzato in piedi e la 37enne è caduta di schiena al suolo. Tutto è accaduto in una manciata di minuti. Klizia è stata immediatamente soccorsa dall'altro fantino che si stava allenando con lei nell'arena e dai responsabili del centro ippico. La donna, cavallerizza esperta, è stata improvvisamente disarcionata e ha picchiata la schiena e la testa. Inutile il trasporto in ospedale con l'elisoccorso. Indagano i carabinieri