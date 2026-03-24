Referendum lo sforzo in cifre Emesse 7mila nuove tessere In campo 58 vigili urbani

Da ilrestodelcarlino.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi due giorni il Comune ha messo in campo "un impegno straordinario per garantire a tutti i cittadini il pieno esercizio del diritto di voto ". In una nota inviata ieri, il Municipio di Reggio traccia il bilancio di due giornate ad alta intensità operativa. Determinante, innanzitutto, il lavoro degli uffici dell’ Anagrafe: dal primo gennaio 2026 sono state emesse 7.072 tessere elettorali per smarrimento o esaurimento degli spazi. Solo nell’ultima settimana ne sono state rilasciate 5.017, con picchi concentrati nei giorni immediatamente precedenti al voto. "Un carico di lavoro eccezionale – evidenzia il Comune – affrontato con senso di responsabilità e grande disponibilità da parte del personale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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