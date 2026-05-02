Cattolica in fiore protagonista in tv | una vetrina per bellezze e sapori della città

Il primo maggio, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5 ha dedicato un segmento a “Cattolica in fiore”. La mostra mercato della Regina, con le sue esposizioni di colori, profumi e sapori, è stata presentata nel corso della puntata, portando in televisione le attrazioni e le peculiarità della città. La trasmissione ha mostrato gli elementi caratteristici dell’evento, coinvolgendo il pubblico con immagini e descrizioni dal vivo.

“Cattolica in fiore” protagonista del pomeriggio di Canale 5. La Mostra mercato della Regina è stata accolta con tutti i suoi colori, profumi e sapori nel salotto di “Dentro la notizia”, nella puntata di ieri, primo maggio, del programma condotto dal noto giornalista Gianluigi Nuzzi. Dopo un.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Nonantola in fiore, una domenica tra arte, sapori toscani e giochi di stradaDomenica 12 aprile, dalle 9 alle 19, il centro storico di Nonantola ospiterà la manifestazione "Primavera a Nonantola", con mercati tematici,... Leggi anche: Le bellezze culturali di Benevento ‘in vetrina’ a Casa Sanremo Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Torna ‘Cattolica in fiore’, la storica mostra mercato con i migliori florovivaisti da tutta Italia: le date del 2026; Cattolica in fiore. Cattolica. Cattolica in fiore, al via la 54^ edizione dal 30 aprile al 3 maggioCattolica. Cattolica in fiore, al via la 54^ edizione dal 30 aprile al 3 maggio. Mostra mercato dedicata ai florovivaisti, ... lapiazzarimini.it Inaugurata Cattolica in Fiore: la Regina diventa un grande giardino urbanoGli stand dei migliori florovivaisti provenienti da tutta Italia presenteranno fiori e piante ornamentali di ogni tipo, specie rare ed esotiche ... altarimini.it Buondì! Sapete consigliarmi hotels tra Viserbella e Cattolica con proposte vegane Grazie - facebook.com facebook L’élite cattolica tedesca liquida l’altolà del Papa al cardinale Marx: “A dividere non sono le benedizioni, ma la discriminazione e l'esclusione" x.com