Le bellezze culturali di Benevento ‘in vetrina’ a Casa Sanremo

Benevento si mostra a Casa Sanremo per la sua ricca tradizione culturale, causata dalla presenza di monumenti storici e arte antica. La città porta in scena le sue peculiarità, coinvolgendo visitatori e pubblico televisivo con mostre e iniziative dedicate. Ogni dettaglio riflette la forte identità locale e il patrimonio tramandato nel tempo. La partecipazione attiva di Benevento rende evidente il suo desiderio di condividere le proprie radici artistiche e storiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto C’è anche Benevento sotto i riflettori di Casa Sanremo. E non è una presenza silenziosa, ma viva, riconoscibile, capace di raccontare al grande pubblico l’anima di un territorio denso di storia, bellezza e identità. Nella prestigiosa cornice di Casa Sanremo, il salotto che accompagna il Festival tra incontri, cultura e promozione del territorio, la città sannita è stata protagonista grazie al video spot dedicato a tutte le province campane, realizzato dalla Regione Campania nell’ambito del progetto ‘Campania Divina’, in collaborazione con Anci Campania. Le immagini delle province campane hanno ravvivato la lounge di Casa Sanremo, regalando ai presenti un viaggio tra scorci, monumenti e paesaggi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

I sentieri di Roncà tra bellezze naturali, storiche e culturaliScopri i sentieri di Roncà, un percorso tra natura, storia e cultura.

"Raccontare l'archeologia nella Tuscia", il ciclo d'incontri per scoprire bellezze culturali e archeologicheIl ciclo di incontri “Raccontare l'archeologia nella Tuscia” continua nel 2026, offrendo un’occasione per approfondire le ricchezze culturali e archeologiche della regione.

Beni culturali, Natale con Artecard per scoprire le bellezze della CampaniaQuest’anno sotto l’albero un dono particolare, l’Artecard annuale. Due abbonamenti per vivere i principali luoghi della cultura campana: musei, parchi archeologici, castelli e tanto altro ancora. In ... napoli.repubblica.it

Anvedi!, passeggiate tra le bellezze di Roma nell’anno giubilareQuindici passeggiate culturali gratuite attraverso la Capitale per riscoprire una città diversa: quella dei quartieri, dei vicoli nascosti, delle storie dimenticate. Si chiama Anvedi! – Passeggiate ... tg24.sky.it

