Nonantola in fiore una domenica tra arte sapori toscani e giochi di strada

Domenica 12 aprile, dalle 9 alle 19, il centro storico di Nonantola ospiterà la manifestazione "Primavera a Nonantola", con mercati tematici, esposizioni artistiche e attività culturali. In viale delle Rimembranze è previsto il Mercato Toscano, mentre in piazza Gramsci si terrà il mercato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Passeggiate tra ciliegi in fiore e sapori primaverili con 'Profumi di Lari'Domenica 12 aprile la primavera si risveglia a Lari con la quinta edizione di ‘Profumi di Lari’, un primo assaggio della celebre sagra della ciliegia...

"South Market" a Salerno: una domenica tra stand, sapori e curiositàL’evento ha richiamato cittadini e visitatori curiosi di esplorare gli stand, provare nuovi sapori e scoprire prodotti artigianali Una domenica...