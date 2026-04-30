One Day Music Festival

Il One Day Music Festival si prepara per l’edizione del 2026, che si terrà venerdì 1° maggio presso l’Afrobar “La Playa” di Catania. L’evento si svolgerà in una location all’aperto, coinvolgendo diversi artisti e band musicali. La manifestazione è attesa da appassionati di musica e si inserisce nel calendario degli eventi primaverili della città. La conferma della data è stata annunciata dagli organizzatori ufficiali.

Tutto pronto per l’edizione 2026 di ONE DAY MUSIC FESTIVAL, in programma venerdì 1° maggio all’Afrobar “La Playa” di Catania. Uno dei maggiori eventi musicali in Sicilia, dove la musica è l’unico filo conduttore tra il mare e la sagoma dell’Etna; un appuntamento capace, tra sostenibilità e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it One day Christmas prayer festival 2025 Notizie correlate Music Day: 49^ edizioneIn perfetta coincidenza con il Record Store Day di sabato 18 Aprile, il Music Day Roma torna, a un anno di distanza al Talenti Village di via della... Music Day al Talenti VillageIl Music Day Roma torna al Talenti Village di via della Bufalotta, con un’altra edizione speciale della grande Fiera del Disco di Roma. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: One Day Music Festival alla Playa di Catania venerdì primo maggio; La line up di One Day Music Festival; One Day Music Festival all'Afrobar La Playa di Catania; A Catania torna One Day Music Festival, la line-up da Nitro a Tony Effe. One Day Music Festival 2026: presentato il piano operativo per il 1° maggio a CataniaIl litorale di Catania si prepara ad accogliere l’edizione 2026 del One Day Music Festival, la kermesse musicale che ogni 1° maggio trasforma l’Afrobar La Playa nel cuore pulsante dell’intrattenimen ... cataniaoggi.it One Day Music Festival con East End Dubs e CuarteroOne Day Music Festival torna venerdì 1° maggio 2026 nella cornice dell’Afrobar La Playa, lungo il litorale della Catania. parkettchannel.it ONE DAY MUSIC FESTIVAL CATANIA - facebook.com facebook