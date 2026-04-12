Moto d’epoca a Gonzaga | successo da migliaia di fan e gran finale

La Fiera Millenaria di Gonzaga ha aperto i battenti per la giornata conclusiva della Mostra Scambio Camer, dedicata alle auto e moto d’epoca. L’evento, che si svolge nel corso della domenica 12 aprile 2026, ha attirato migliaia di appassionati da diverse regioni. Durante la giornata, sono stati esposti numerosi veicoli storici, con visitatori che hanno potuto ammirare pezzi rari e restaurati. La manifestazione si è confermata come un punto di riferimento per gli amanti del settore.

La Fiera Millenaria di Gonzaga ospita oggi, domenica 12 aprile 2026, l’ultima giornata della Mostra Scambio Camer, un evento che vede protagonista il mercato delle auto e delle moto d’epoca. Dopo una partecipazione massiccia registrata durante il sabato, con 7.000 visitatori, e i 3.500 ingressi del venerdì, la manifestazione si conclude con un programma ricco di appuntamenti tra le ore 10:00 e le 15:00. Flussi di pubblico e programmi per gli appassionati. I numeri dell’evento indicano una forte attrazione per il settore del collezionismo motoristico nella zona mantovana. La domenica odierna prevede una sequenza di momenti tematici per chiudere la kermesse: alle ore 10:00, nel Padiglione Zero, Blasetti terrà un incontro dedicato alle Moto Ribelli, analizzando il legame tra le Suzuki prodotte negli anni ’70 e l’estetica hippy o beat.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moto d’epoca a Gonzaga: successo da migliaia di fan e gran finale Agriumbria al gran finale. La fiera dell’eccellenza. Attese migliaia di personeGiornata conclusiva, quella di oggi, per Agriumbria 2026, a Umbria Fiere, finalmente con il sole dopo le bizze del tempo di venerdì. Masterchef, fuga da Sanremo: la finale slitta al 5 marzo. Quattro concorrenti a sorpresa si giocano il titolo, fan imbestialiti: cosa è successoDalla Mistery alla prova al ristorante tre stelle Michelin: tra piatti amarissimi e wafer spezzati ecco come si è arrivati ai quattro finalisti Se...