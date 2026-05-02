A Catania, una donna di 46 anni è stata arrestata con l'accusa di furto aggravato ai danni di un'anziana e della sua famiglia. I figli dell'anziana hanno segnalato la scomparsa di gioielli e orologi dalla casa, dando l'allarme. Le forze dell'ordine hanno individuato e fermato la badante che lavorava presso la famiglia, trovandola in possesso di alcuni dei beni sottratti.

Un arresto a Catania, dove una badante è stata accusata di furto aggravato ai danni dell’anziana che assisteva. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia dei figli della vittima, che avevano notato la sparizione di oggetti preziosi dall’abitazione della madre. Le indagini e la scoperta dei furti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state condotte dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, che hanno raccolto la denuncia dei figli dell’anziana. Questi ultimi, insospettiti dalla costante mancanza di diversi oggetti e gioielli custoditi nella casa della madre, si sono rivolti alle forze dell’ordine per fare chiarezza sulla situazione.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Catania, a una madre spariscono gioielli e orologi: l'allarme lanciato dai figli e l'arresto della badante

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