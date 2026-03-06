È stato ordinato l’allontanamento dai figli della madre della famiglia nel bosco
Il tribunale ha disposto l’allontanamento dalla madre di una famiglia che viveva nel bosco, ritenendo il suo comportamento ostile. La donna, che da novembre scorso risiedeva con i figli in una casa, è stata formalmente allontanata con un provvedimento legale. La decisione segue le valutazioni sull’atteggiamento della madre nei confronti dei figli.
Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto il trasferimento dei figli e l’allontanamento della madre della famiglia che viveva nella campagna di Palmoli, in provincia di Chieti, in Abruzzo (il caso noto come quello della “famiglia nel bosco”). I tre bambini, che hanno tra i 6 e gli 8 anni, vivono da novembre in una casa famiglia a Vasto, insieme alla madre, Catherine Birmingham, che alloggiava in un ambiente separato e aveva diritto a fare loro visita. L’ordinanza è stata emessa venerdì mattina proprio mentre era in corso una perizia psicologica sui bambini. La decisione del tribunale potrebbe ora allungare i tempi della perizia, che era stata disposta a dicembre per valutare lo stato psicologico sia dei figli che dei genitori, e poter discutere di un eventuale ricongiungimento. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Famiglia nel bosco, perché ora Catherine rischia l'allontanamento dai figli: «Atteggiamenti rigidi e non collaborativi»Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta "famiglia nel bosco", viene definita «rigida» e «non collaborativa» dai consulenti della procura, che...
Famiglia nel bosco, Garante dei minori contro allontanamento della madre: "Inimmaginabile, trauma per i bimbi""Non è immaginabile, qualunque sia l'atteggiamento della signora, che ai tre minori si possa infliggere un ulteriore trauma" ha avvertito la Garante...
