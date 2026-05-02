Castrezzato incidente sulla pista da kart | gravissimo un 12enne

Un incidente si è verificato sabato poco dopo mezzogiorno su una pista di kart nel Bresciano, coinvolgendo un bambino di 12 anni. La situazione è apparsa immediatamente grave, con il bambino portato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le verifiche. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Brescia, 2 maggio 2026 – Gravissimo incidente, sabato poco dopo mezzogiorno, su una pista di kart a Castrezzato, nel Bresciano: ferito un bambino di 12 anni. L’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino pilota stava affrontando una curva del tracciato Franciacorta Karting Track di Castrezzato quando ha perso il controllo del kart, che si è ribaltato. A seguito dell’impatto, il 12enne sarebbe stato sbalzato fuori dal mezzo e, subito dopo, sembra sia stato investito da un altro kart in transito sulla pista, che non sarebbe riuscito a evitare l’impatto. Ma l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto sono ancora tutte da chiarire.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Castrezzato, incidente sulla pista da kart: gravissimo un 12enne Notizie correlate Leggi anche: Caduto sulla pista da sci in Trentino, 12enne di Cesena muore dopo 4 giorni in ospedale Leggi anche: Incidente sulla Pontina: investito da un'auto, gravissimo un uomo in bici Panoramica sull’argomento Si ribalta col kart, poi viene investito: grave un ragazzino di 12 anniUn gravissimo incidente in pista, avvenuto sotto gli occhi dei genitori, ha fatto temere il peggio per un bambino di 12 anni residente in provincia di Milano. Secondo quanto riportato dai colleghi di ... milanotoday.it New York, incidente a LaGuardia: i dialoghi dalla torre prima dello scontro tra aereo e camionUn grave incidente all’aeroporto di New York riaccende i riflettori sulla sicurezza del traffico aereo. Sulla pista 4 del LaGuardia, un aereo di linea si è scontrato con un mezzo dei vigili del fuoco ... ilmattino.it