Incidente sulla Pontina | investito da un' auto gravissimo un uomo in bici

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 15 marzo, sulla Pontina nel territorio di Latina, un uomo in bicicletta è stato investito da un'auto. L'incidente si è verificato lungo la strada e le ambulanze sono intervenute sul posto. Le forze dell'ordine stanno conducendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

Il sinistro lungo lo svincolo per Borgo Piave. Il ferito trasportato d’urgenza in ospedale; i rilievi della polizia locale Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 15 marzo, sulla Pontina, nel territorio di Latina. Un uomo è stato investito mentre in sella a una bicicletta percorreva lo svincolo lungo la strada statale 148 per Borgo Piave; colpito da un’auto è rimasto ferito in maniera molto grave nell’impatto. Soccorso è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti. Sul luogo del sinistro ieri sera sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi che ora saranno utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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