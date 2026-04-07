caduto sulla pista da sci in trentino 12enne di cesena muore dopo 4 giorni in ospedale

Un ragazzo di 12 anni di Cesena è deceduto dopo essere rimasto ferito in un incidente sulla pista

Non ce l’ha fatta Mathias T., il ragazzo di 12 anni di Cesena, che venerdì scorso era rimasto coinvolto in un grave incidente sciistico sulla pista "Valbonetta" nei pressi della malga Ces nel comprensorio sciistico di San Martino di Castrozza nel Trentino orientale. Le condizioni di Mathias erano apparse subito gravissime. Il ragazzo si è spento questa mattina alle ore 8.30 dopo quattro giorni nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale "Santa Chiara" di Trento. Mathias giocava nelle squadre giovanili del Volley Club Cesena e seguiva la Consar Ravenna. La notizia della morte è stata comunicata dal papà Alberto con un post sui social ringraziando soccorritori e medici. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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