A Roma si cercano quattro attori per il nuovo spettacolo di Pinter che sarà rappresentato al teatro Petrolini. Il casting è aperto a professionisti interessati a partecipare alla produzione. Le candidature devono essere inviate seguendo le modalità specificate dall'organizzazione. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle selezioni o sui requisiti richiesti per i partecipanti.

? Cosa scoprirai Chi sono i quattro attori che saliranno sul palco del Petrolini?. Come devono candidarsi i professionisti per ottenere il ruolo?. Quali sono le fasce d'età richieste per il cast maschile e femminile?. Quando inizierà il percorso di prove per questa produzione pinteriana?.? In Breve Candidature via email entro le 13.00 del 15 maggio 2026.. Audizioni in presenza il 19 maggio 2026 con convocazione il 18 maggio.. Prove intensive previste tra febbraio e marzo 2027 per 3 o 4 repliche.. Percorso lavorativo con letture collettive a partire da metà settembre 2026..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casting a Roma: cercasi 4 attori per il nuovo Pinter al Petrolini

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