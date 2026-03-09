Cercasi attori per Dirt | il dramma maschile di Mastrangelo

È aperta la selezione di attori per il nuovo progetto audiovisivo intitolato “Dirt” e diretto da Davide Mastrangelo. La ricerca riguarda interpreti maschili e si svolge nel territorio romagnolo. La produzione sta cercando volti pronti a partecipare alla realizzazione di un dramma che si concentrerà su tematiche maschili. Le candidature possono essere inviate dai professionisti interessati.

La ricerca di interpreti per il nuovo progetto audiovisivo firmato da Davide Mastrangelo è ufficialmente aperta sul territorio romagnolo. Il cortometraggio, intitolato Dirt e destinato alle riprese tra aprile e maggio 2026, esplora le dinamiche della mascolinità contemporanea attraverso una narrazione che si svolge in un bar ai margini della città. La produzione, curata dalle case Lumelab e Vertov Project, cerca attori professionisti e comparse per dare vita a una storia dove la routine quotidiana viene incrinata dall’arrivo di un vecchio amico, portando a un collasso improvviso. Il regista forlivese, nato nel 1989, ha avviato una fase di preselezione online che richiede l’invio di fotografie, curriculum e video-presentazioni all’indirizzo email dedicato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

