A Castelvetrano, il centro cottura dell'ospedale, con un budget di 66 mila euro, non è mai stato utilizzato, lasciando ferme le attività di preparazione dei pasti. Nel frattempo, si calcola che vengano spesi circa 22 mila euro al mese per i pasti destinati ai pazienti, mentre la cucina rimane inattiva da diversi anni. La situazione solleva domande sui fondi destinati alla ristorazione ospedaliera e sulle ragioni della sua inattività.

? Cosa scoprirai Perché la cucina dell'ospedale di Castelvetrano è ferma da anni?. Come vengono spesi i 66 mila euro del centro cottura mai usato?. Chi deve rispondere dello spreco dei fondi per i pasti esterni?. Quali rischi corrono i pazienti per via dei trasporti da Marsala?.? In Breve Spesa di 66 mila euro per un centro cottura mai utilizzato dall'ASP.. Trasporto pasti da Marsala verso Castelvetrano con costi mensili di 22 mila euro.. Tagli alla spesa sanitaria regionale previsti fino al 31 dicembre 2027.. Interrogazione della deputata Ciminnisi su inefficienze logistiche e gestione fondi pubblici.. La deputata regionale Ciminnisi ha presentato un’interrogazione al Governo della Regione per denunciare che l’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano spende circa 22 mila euro ogni mese per il trasporto dei pasti da altri comuni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelvetrano: 22mila euro al mese per i pasti, la cucina è ferma

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