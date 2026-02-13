Pavia scarafaggi al San Matteo | avviata la bonifica della cucina i pasti garantiti da una mensa esterna

Pavia, 13 febbraio 2026 – La cucina dell’ospedale San Matteo di Pavia, chiusa mercoledì a causa della presenza di scarafaggi e problemi igienici, è stata già smantellata e sono stati avviati i lavori di bonifica. Per garantire comunque i pasti ai pazienti, l’ospedale ha deciso di affidarsi a una mensa esterna, scelta tra le più vicine e con referenze controllate. La decisione è arrivata dopo che i tecnici hanno identificato la causa dell’infestazione, legata a un problema di approvvigionamento e di gestione dei rifiuti. La nuova fornitura partirà già da

Pavia, 13 febbraio 2026 – È già stata smantellata ed è stata avviata la bonifica della cucina del San Matteo chiusa mercoledì a causa della presenza di scarafaggi e altre criticità igienico-sanitarie. Ieri sono cominciati i lavori di risanamento, mentre al piano superiore dell'edificio dove si trova la mensa serpeggiava una certa preoccupazione tra i dipendenti del policlinico e i fruitori del servizio. "Qualche timore si avvertiva – ha ammesso Pasquale Piemontese, coordinatore della Rsu e delegato Cgil che proprio ieri ha avuto un incontro con i colleghi sindacati già fissato in precedenza –, ma visto che i pasti arrivano dall'esterno crediamo che in questi giorni non ci siano problemi.