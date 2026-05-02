Caso Signorini come si è conclusa l'indagine interna di Endemol | Concorrenti del GF Vip scelti perché idonei

L'indagine interna condotta da Endemol sui casting del Grande Fratello Vip si è conclusa con la conferma che i concorrenti sono stati selezionati in base a criteri di idoneità. Il CEO dell’azienda ha spiegato in un’intervista a Fanpage.it che non sono state riscontrate irregolarità nel processo di scelta dei partecipanti. La verifica ha riguardato l’intera procedura di selezione e la documentazione correlata.

Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol, spiega in un'intervista a Fanpage.it come si è conclusa l'indagine interna per verificare la regolarità dei casting del Grande Fratello Vip.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Achille Costacurta sul GF Vip: “Mi ha chiamato l’assistente di Alfonso Signorini”, poi svela se parteciperàAchille Costacurta rompe il silenzio sulle voci che lo volevano al Grande Fratello Vip. Leggi anche: La gaffe di Antonella Elia, non ha idea di chi siano i concorrenti del GF Vip: “Sono fulminata” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ecco cosa si sa: Dopo il caso Signorini, il settimanale Chi potrebbe chiudere? | blue News; Caso Signorini, come si è conclusa l'indagine interna di Endemol: Concorrenti del GF Vip scelti perché idonei; Caso arbitri Serie A, Fabrizio Corona: Pronti a scoprire la nuova Calciopoli?; Ho scelto di rimanere nella mia comunità di 60 abitanti e con le mie creazioni di dar voce alla montagna, storia di Selene Signorini vetraia e cantautrice (anche in dialetto). Caso Signorini, come si è conclusa l’indagine interna di Endemol: Concorrenti del GF Vip scelti perché idoneiLeonardo Pasquinelli, CEO di Endemol, spiega in un’intervista a Fanpage.it come si è conclusa l’indagine interna per verificare la regolarità dei casting del Grande Fratello Vip. fanpage.it Signorini, Chi Magazine verso la chiusura dopo il caso: la decisione di MondadoriIl settimanale Chi potrebbe chiudere dopo quasi trent’anni: Mondadori valuta lo stop per motivi economici e di mercato, mentre resta incerto il futuro di Alfonso Signorini. gay.it Il falso plausibile: il caso “bixonimania” di Eleonora Signorini La “bixonimania” non esiste. Non è una malattia rara, né una sindrome emergente, né un effetto collaterale poco studiato della vita digitale. È un’invenzione. E tuttavia, per un breve tratto del suo per - facebook.com facebook