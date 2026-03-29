La gaffe di Antonella Elia non ha idea di chi siano i concorrenti del GF Vip | Sono fulminata

Durante una recente puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha dichiarato di essere

Antonella Elia ha confuso Renato Biancardi con Raimondo Todaro. Una gaffe che ha ricordato un episodio simile successo durante la sua partecipazione a Temptation Island. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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