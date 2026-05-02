Caso ricina | esperti da Roma sequestrano i dispositivi delle vittime

Gli inquirenti di Roma hanno sequestrato i dispositivi elettronici trovati nell'abitazione di Pietracatella nell'ambito di un caso legato alla ricina. I computer e i tablet sono stati trasferiti in laboratorio per analisi forensi, con l'obiettivo di verificare eventuali comunicazioni digitali o dati nascosti. Le indagini continuano per chiarire il ruolo e le attività delle persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Cosa nascondono i dispositivi elettronici sequestrati nella casa di Pietracatella?. Quali messaggi digitali emergeranno dall'analisi forense dei tablet e computer?. Perché gli esperti da Roma devono indossare tute protettive durante l'operazione?. Chi sono i medici indagati che hanno ricevuto la notifica del sequestro?.? In Breve Esperti da Roma sequestrano dispositivi elettronici nell'abitazione di Pietracatella lunedì alle 10.. Analisi forense dei dati presso il laboratorio digitale della Procura di Campobasso.. Procuratrice Elvira Antonelli ha comunicato la decisione giovedì ai 5 medici indagati.. Gianni Di Vita ha affrontato un interrogatorio di 5 ore presso la questura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso ricina: esperti da Roma sequestrano i dispositivi delle vittime Notizie correlate Avvelenamento da ricina, la casa del mistero si riapre: gli investigatori puntano su chat, messaggi e dispositivi delle vittimePer la prima volta gli esperti della Scientifica provenienti da Roma faranno il loro ingresso nella casa che custodisce il mistero della ricina. Caso ricina a Pietracatella: accertamenti sul cellulare della figlia delle vittimeABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini sui dati degli ultimi mesi Proseguono le indagini sulla morte di Antonella e Sara Di Vita, decedute a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mamma e figlia morte in Molise, centro antiveleni: sul padre possibile degradazione della ricina; Morte avvelenate, analisi confermano grave intossicazione da ricina; Caso ricina a Campobasso: acquisito il telefono dell'altra figlia, attesa per gli esami; Morte a Campobasso, analisi: Grave intossicazione da ricina. Morte avvelenate dalla ricina, si cerca nei pc e tablet delle vittimePer la prima volta gli esperti della Scientifica provenienti da Roma faranno il loro ingresso nella casa che custodisce il mistero della ricina. Lunedì mattina alle 10, a Pietracatella, gli esperti de ... avvenire.it Morte avvelenate con la ricina, nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di VitaÈ passato poco più di un mese da quando la parola ricina, fino ad allora sconosciuta ai più, è diventata una delle più ricercate sulla rete. Il caso delle due donne, madre e figlia, morte avvelenate i ... unionesarda.it Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . Morte avvelenate da ricina, nuove informazioni si aggiungono al quadro. Ne abbiamo parlato a Vita in diretta. Poi il mio commento sul caso della donna sbranata da cani a Trivigno e la famiglia nel bosco: respinto i - facebook.com facebook Madre e figlia morte avvelenate, svolta nel caso di Campobasso: il padre è negativo alla ricina x.com