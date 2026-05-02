Un caso di cronaca riguarda il ritrovamento di un'avvocatessa carbonizzata, che risultava essere il tutore di un bambino e aveva dato il via libera all'adozione. Durante le indagini, sono stati resi noti i procedimenti penali italiani relativi alla persona coinvolta. La vicenda si inserisce in un procedimento di adozione, nel quale sono stati presentati dettagliatamente i passaggi giudiziari connessi al caso.

"Nel complessivo procedimento di adozione sono stati rappresentati in maniera trasparente i procedimenti penali italiani di Nicole Minetti. La scelta dei giudici uruguayani di dare il bambino in adozione alla coppia Minetti e Cipriani è stata assunta sulla base dell'istruttoria svolta dalle autorità competenti sui contesti famigliari dei richiedenti; si è trattato quindi di una valutazione comparativa ben ponderata basata su risultati oggettive". È quanto precisano in una nota gli avvocati Emanuele Fisicaro e Antonella Calcaterra, legali di Nicole Minetti e di Giuseppe Cipriani, "in riferimento alle ennesime illazioni e inesattezze circolate in queste ore".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Minetti, avvocatessa trovata carbonizzata era il tutore del bimbo: da lei ok all'adozione

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