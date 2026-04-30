Caso Minetti pg Milano | Medici indicati da difesa verranno sentiti Procedura adozione sembra regolare

I due medici indicati dalla difesa di Nicole Minetti, condannata nel procedimento relativo al caso Ruby, saranno ascoltati dai carabinieri incaricati dalla Procura generale di Milano di svolgere un supplemento di indagine. La procedura di adozione sembra seguire le modalità previste, e la decisione di ascoltare i medici fa parte delle verifiche in corso. La situazione si inserisce nel contesto delle indagini legate alla condanna e alla richiesta di grazia dell'imputata.

(Adnkronos) – I due medici indicati dalla difesa di Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e ora al centro di una polemica per la concessione della domanda di grazia, verranno sentiti dai carabinieri incaricati dalla Procura generale di Milano di fare un suplemento di indagine. Da quanto si apprende si tratterebbe di un medico di una struttura ospedaliera di Padova e del San Raffaele di Milano, i quali si sarebbero pronunciati (privatamente) sull'operabilità del minore adottato dall'ex consigliera regionale lombarda. Operazione poi avvenuta negli Stati Uniti. Solo ieri la difesa Minetti, gli avvocati Emanuele Fisicaro e Antonella Calcaterra, hanno presentato ulteriori memorie e documentazione sanitaria: oltre 100 pagine che sono finite sul tavolo della Procura generale.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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